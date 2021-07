López Obrador pide la sustitución de la OEA por “un organismo que no sea lacayo de nadie”

Con un repaso a la historia, López Obrador ha traído al presente el papel de Estados Unidos en la región. El mexicano recordó que desde el siglo XIX los padres fundadores de EE UU pusieron atención al sur e impulsaron el rechazo al intervencionismo europeo en América, para después mantener una política exterior dominante en todo el continente. López Obrador, un presidente que llena de simbolismo buena parte de sus actos, ha invitado como oradora al acto a la escritora Isabel Allende, sobrina del expresidente chileno Salvador Allende que fue derrocado en 1973 en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. La historia de la independencia de los países de América ha servido a López Obrador para proponer una nueva dirección a la dinámica geopolítica del continente. “Ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro, ni salida, ya no beneficia nadie”, mencionó.

El llamado de López Obrador es visto como un movimiento de piezas en el ajedrez geopolítico desde los gobiernos de izquierda de América Latina y en resistencia hacia la OEA y la derecha, lo cierto es que la CELAC ha conseguido sentar a la mesa a casi todos los países de la región –sin Estados Unidos– aunque entre ellos estén enfrentados ideológicamente. Algo que la OEA ya no logra. “Digamos adiós a las imposiciones, las ingerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos (…) iniciemos en nuestro continente una integración bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”, ha dicho el mexicano.

Andrés Manuel López Obrador se ha lanzado, por primera vez en tres años, a proponer un nuevo orden geopolítico para el continente americano. El presidente mexicano ha pedido este sábado el reemplazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) por un nuevo organismo que integre a todos los países de América Latina y el Caribe y resuelva los conflictos entre ellos. “La propuesta es, ni más ni menos, que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”, dijo en un discurso poco habitual pronunciado en el Castillo de Chapultepec a propósito de los 238 años del natalicio de Simón Bolívar.

You May Also Like