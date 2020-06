López Obrador lamentó la muerte de Giovanni y pidió la intervención de CNDH

En un mensaje en video, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, admitió que la muerte de Giovanni López es una “atrocidad” de la policía que debe ser investigada , aunque insistió que el joven no fue detenido por no llevar cubrebocas sino por enfrentarse a los agentes.

“Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza. Soy partidario de la no violencia y espero que se aclaren las cosas. Pienso que no debe de haber acciones autoritarias”, dijo en una conferencia de prensa desde el suroriental estado de Tabasco.

You May Also Like