López-Obrador anima a las familias a salir a cenar y recuerda que el coronavirus no se cura con tequila

En una de sus últimas intervenciones en su país, López Obrador arengó a la ciudadanía a continuar con su vida normal, ya que por el momento la fase de expansión es primaria en su país, y animó a las familias a continuar con su vida de ocio. “ No dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular… No hacemos nada bueno si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada”, ha asegurado AMLO desde un restaurante, en un vídeo colgado en su Facebook este fin de semana.

