López-Istúriz pide que la UE valore sancionar a Turquía por sus provocaciones a Grecia

En este sentido, ha señalado que la crisis entre Turquía y Grecia no es una disputa justificada por el gas ni un choque entre dos actores con argumentos y posiciones legítimas, sino que se trata de un estado miembro de la UE, Grecia, que “responde a una agresión no provocada de un vecino desafiante” como es Turquía.

“Erdogan no es un aliado de la UE y la diplomacia de medias tintas que algunos están utilizando no sirve para nada”, ha recordado López-Istúriz, que ha pedido también “no caer en la trampa de la narrativa turca”.

You May Also Like