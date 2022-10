Lopetegui rechaza la oferta del Wolverhampton por motivos personales, pero sigue soñando con la Premier

“El único plan de futuro que tengo ahora mismo es ir a ver a mi padre, que tiene 92 años y hace mucho que no le veo. Mi familia también tiene mucho mérito, convive con la intensidad de nuestra profesión, nos llevamos los problemas a casa… Les debo todo y estoy muy agradecido . Son los que me dan fuerzas para seguir siendo entrenador de fútbol”, declaró Lopetegui tras ser destituido del Sevilla demostrando su intención de tomarse un respiro de los banquillos.

