Londres y el laboratorio GSK colaborarán en una vacuna del coronavirus

“Es un calendario extremadamente ambicioso y no tendrá precedente en el campo del desarrollo de una vacuna. Es importante recordar que si lo logramos, y no existen garantías, habrá que enfrentar nuevos desafíos antes de que la vacuna esté disponible a gran escala”, advirtió Richard Hatchett, director general de la CEPI, citado en el comunicado del ministro de Sanidad.

You May Also Like