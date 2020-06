Londres negocia puentes aéreos que eviten la cuarentena e impulsen el turismo

El ministro de Transporte, Grant Shapps, ha avanzado que la decisión de establecer estos corredores seguros se conocerá el lunes, cuando el Gobierno anunciará también si se exime a los pasajeros de estas rutas de cumplir la obligatoria cuarentena de 14 días, que, no obstante, seguirá en pie para aquellos que no procedan de las naciones incluidas en el pacto.

You May Also Like