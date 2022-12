Londres advierte sobre la trampa que Putin puede esconder tras una negociación de paz en Ucrania

Reino Unido no se fía de lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, pueda hacer si se negociase la paz con Ucrania, ya que no actúa de “buena fe”. Así se ha expresado el ministro británico de Exteriores, James Cleverly, en una entrevista publicada este sábado por el diario The Telegraph, en la que ha advertido de que Putin podría aprovechar estas negociaciones para rearmar a su ejército .

