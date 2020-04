Lombardía multará con 400 euros a quienes no lleven mascarillas en la calle

El jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli, dijo el pasado sábado que aconseja la mascarilla a quienes no puedan respetar el metro y medio de seguridad , pero matizó que él no la usa porque prefiere guardar la distancia recomendada con otras personas.

Esta iniciativa ha generado controversia en el país , donde las autoridades políticas y sanitarias no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia o no de llevar mascarillas fuera de casa.

