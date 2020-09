Lola Gallardo deja la concentración de la selección tras un resultado “no negativo” en la prueba del coronavirus

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este lunes la baja de Lola Gallardo y señaló que “a pesar de que esto no supone ningún riesgo para las personas con las que ha tenido contacto en la concentración, las recomendaciones de la UEFA aconsejan no acudir al estadio si el resultado no es totalmente negativo, requisito, además, para entrar en Moldavia”.

