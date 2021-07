Lograr más alcance, reto para regulador

Contestó que el MEF está coordinando la estrategia al respecto. Delgado recordó que más allá de la herramienta, ya es obligatorio disponer de la información del beneficiario final por parte de los sujetos obligados. Apuntó que en la medida que cada sujeto obligado aborde la identificación del beneficiario final y conozca bien a sus clientes, podrá migrar con facilidad la información a un sistema de registro, mientras que si no existen los procesos para tener debidamente identificado al beneficiario final, no se estaría cumpliendo la efectividad que se requiere.

La tarea es más complicada que para otros supervisores ya que la Superintendencia de Sujetos No Financieros no es el regulador primario de las empresa y profesionales a los que supervisa. Sí lo es, por poner un ejemplo, la Superintendencia de Bancos, que es la entidad que concede licencias a los bancos para operar.

