Lograr erradicar las aulas rancho, una tarea compleja

Se trata de un asunto complejo, porque la mayoría de los proyectos se desarrolla en áreas de difícil acceso, donde muchas empresas no quieren llegar, porque no les es rentable la obra o porque con frecuencia las comunidades indígenas construyen por sus propios medios nuevas aulas rancho, debido a que migran a lo interno de la comarca Ngäbe Buglé.

