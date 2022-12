Logran detectar 14 tipos de cáncer antes de los síntomas

De acuerdo con los autores del estudio publicado en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los biomarcadores mejoran la sensibilidad de las biopsias líquidas para localizar tumores o cánceres en una fase temprana con un análisis de sangre o de orina. “Para llegar a esa conclusión utilizaron muestras de orina y plasma sanguíneo de 1,260 voluntarios y en ellas se analizaron los niveles de glucosaminoglucanos, unas moléculas que pueden relacionarse con la presencia de 14 tipos de cáncer en fase 1 con una sensibilidad del 62%”, subraya la revista digital de salud: Medicina y Salud Pública .

You May Also Like