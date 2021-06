Lofven dimite y se abre el plazo para formar un nuevo Gobierno

En todo caso, las opciones no se limitan al ya ex primer ministro. Y es que el líder del Partido Moderado, Ulf Kristersson, ha iniciado contactos para intentar ensamblar una coalición. Este partido ha sido, junto con los socialdemócratas de Lofven, la principal fuerza en el Parlamento. De todos modos, todas las opciones están muy abiertas, incluso la posibilidad de elecciones, que de darse serían las primeras anticipadas en la historia del país

Lofven ha tomado esta decisión para no conducir al país a unas nuevas elecciones y ahora tendrá que ser el presidente de la Cámara quien inicie consultas para formar un nuevo Ejecutivo cuando queda un año para la cita con las urnas. En las encuestas los socialdemócratas siguen siendo favoritos y Lofven no ha querido hablar de comicios anticipados.

