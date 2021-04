Loew cierra a los tumbos su ciclo en Alemania

No se tendrán más momentos como ese. No porque se tenga garantía de una mejor Alemania antes de medirse contra la campeona mundial Francia, el defensor del título Portugal y Hungría en la Eurocopa de este año. Lo que pasa es que Loew dejará la dirección tras el torneo. La derrota 6-0 en España fue lo que apuró su fecha de salida, en vez de aferrarse al cargo hasta el Mundial de 2022.

