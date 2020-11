Locura absoluta y descontrolada en Argentina en el adiós a Diego Armando Maradona

La otra polémica del día llegó con una carta de Matías Morla, abogado de Maradona, que cree que en la muerte del Pelusa hubo una negligencia médica. “Es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a estos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar lo que fue una criminal idiotez . Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias”, denunció.

Todo lo que rodeó la vida de Diego Armando Maradona fue siempre desproporcionado y con un punto de locura . Su despedida, por supuesto, no podía ser menos. Argentina entera enloqueci ó tras conocerse el fallecimiento del Pelusa y la pasión se desbordó en las calles para darle un sentido adiós a el Diego no exento de algunos incidentes provocados por la desbordada pasión de sus fans.

