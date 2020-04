Localizan el cuerpo sin vida de la nieta de Robert F. Kennedy

La Policía del estado de Maryland, EE.UU., ha localizado este lunes el cuerpo sin vida de Maeve Kennedy Townsend (40 años), nieta de Robert F. Kennedy , después de que desapareciera, junto a su hijo de ocho años, Gideon McKean, que todavía no ha sido hallado, el pasado jueves en la bahía de Chesapeake , cerca de Washington. ​ ​Ambos se adentraron con la canoa para buscar una pelota que se les había caído al agua mientras jugaban en el jardín de la casa familiar, pero no lograron regresar .

