Localizan Covid-19 en Los Ángeles dos meses antes de los primeros casos oficiales de coronavirus en el mundo

Los investigadores señalaron que otros factores podrían ser responsables de parte de este aumento inesperado. Por ejemplo, su búsqueda de registros de visitas de pacientes ambulatorios incluyó solo la palabra “tos” como motivo de las visitas a la clínica, que puede no haber sido lo suficientemente específica, y las enfermedades respiratorias podrían deberse al vapeo, aunque el uso de cigarrillos electrónicos había ido disminuyendo desde septiembre de 2019. Además, no podían descartar que el exceso de casos se debiera a la gripe.

