Localizada la niña que no pudo ser evacuada con sus padres desde Kabul hasta España por culpa de una avalancha

“Este es un país en el que si se sale porque se sale para buscar la foto , si no se sale por una cuestión de prudencia o discreción es que no se hace nada”, ha lamentado, en referencia a las críticas de que Sánchez reapareciera públicamente junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, para visitar el sábado las instalaciones de acogidas de refugiados afganos en Torrejón de Ardoz (Madrid).

“ Me pasa como con la pandemia , me resulta tan increíble que en una situación como esta, con ese drama humanitario, en el que España está trabajando a tope”, se está evacuando y salvado gente, “se puedan hacer estas reflexiones”, ha comentado Robles, tras escuchar las palabras de Casado.

