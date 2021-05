lo último de WhatsApp que está a punto de llegar a la aplicación

De momento, la herramienta de migración del historial de los chats sigue desarrollándose y aún tardará en llegar la actualización 2.21.8.7. Sin embargo, con las noticias de WABetaInfo ya conocemos que en un futuro cercano estará disponible en Android e iOS. En la actualidad, ya existen otros servicios que realizan este proceso, pero no son oficiales y, según WhatsApp, pueden no respetar las Condiciones de Servicio de su plataforma.

You May Also Like