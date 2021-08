“lo que yo me encuentro ahí, no me lo he encontrado en cuarenta años”

Quique Setién repasó los mejores y los peores momentos de su trayectoria deportiva en una charla con Jot Down, en la que destacó las dificultades que se encontró en su llegada al Barcelona. El que fuera futbolista y entrenador terminó la entrevista reconociendo que no se ve de vuelta en los banquillos, tras asegurar que ha perdido la ilusión.

Llegada al Barça en medio de la tormenta y salida por la puerta de atrás

Setién habló sin tapujos sobre su etapa en e club blaugrana, marcada por la tensa situación tanto en la directiva como en el vestuario: “Yo soy perfectamente consciente cuando voy a Barcelona de que voy porque no tienen a nadie más, pero lo que no puedes es renunciar a ir al Barcelona y entrenar a los mejores jugadores del mundo, entre ellos, al mejor.

“Es que lo que yo me encuentro ahí, ya te digo, no me lo he encontrado en cuarenta años que llevo metido en el fútbol”

El cántabro explicó que afrontó un reto en Barcelona del que era muy difícil salir airoso: “Nunca he vivido un vestuario así, ni en la selección ni en el Atlético de Madrid. Era otra cosa. Y eso sí que me ha provocado un shock”. Y después del desastre contra el Bayern, se ve fuera del club por sorpresa: “A mí no me dijeron nunca que no seguía. Escuché al presidente por la televisión hacer un comunicado y el director deportivo, Abidal, quedó para comer conmigo al día siguiente y me quiso convencer para que les perdonara el dinero”.

“A los cuarenta días recibí una carta de despido porque se cumplían los plazos y ahí ya puse una denuncia que está en el juzgado”

Una carrera marcada por constantes roces con las directivas

El que fuera jugador del Santander, Logroño, Atlético de Madrid y Levante reconoció haber tenido varios roces con algunos de los empresarios más polémicos del fútbol español. Además de las controversias judiciales con el FC Barcelona, el exjugador formó parte de la plantilla del Atlético de Jesús Gil, de quien no guarda un gran recuerdo: “Yo lo que recuerdo es que Gil ya empieza a hacerse con el club mucho antes de las elecciones, como si fuera suyo, y ya se empieza a respirar el mal ambiente desde entonces”.

También ha relatado su periplo en Las Palmas, marcado por la tensión con Miguel Ángel Ramírez: “yo fui muy feliz ahí, pero otro problema grave que tenían ahí era el presidente. El presidente es un hombre complicado. De hecho, yo me marcho por él, y ahora me ha llamado para volver, hace cuatro o cinco meses (…) le dije que no”

“Los últimos tres meses allí con él fueron muy duros y menos mal que la gente ya le tiene calado, asumen que es lo que les ha tocado y hay que vivir con ello”

“He perdido todo el interés”

Setién, que ha ocupado los banquillos de Racing de Santander, Poli Ejido,Selección ecuatoguineana, C. D. Logroñés, C. D. Lugo, U. D. Las Palmas, Real Betis Balompié y F. C. Barcelona, relató que su futuro está lejos de los banquillos de élite: “Ni me apetece. Nada. Además, tengo muchas cosas que hacer aquí. Voy a ir a entrenar a un equipo de juvenil de segundo año, de liga nacional, voy a hacer de ayudante de un chaval que está ahí de entrenador, para echarle una mano”