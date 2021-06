“Lo que viví ayer fue lamentable”

En este sentido, Kiko ha querido ofrecer sus disculpas a “los míos, los que me quieren” si les ha hecho sentir mal o les ha ofendido las palabras o actos del cantante en la noche de este viernes, “pero así es la vida y no siempre es de color de rosa”.

“Ayer me sentí incómodo , no sabía que iba a suceder nada de eso”, ha asegurado, haciendo referencia al duro encontronazo que protagonizó con su prima en el que, muy enfadado, llegó incluso a espetarle que si no iba a tomar partido en el problema que tenía con su madre, “¿qué coño haces sentada aquí?” , lo que hizo que Anabel se decidiera a abandonar su puesto.

