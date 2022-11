Lo que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar productos reacondicionados

Otro aspecto a valorar es quién vende realmente el producto: no es lo mismo que lo haga directamente la tienda online, que lo haga un tercero a través del Marketplace de dicha plataforma. Las condiciones pueden variar y si se ha comprado a un tercero, él es el responsable último a quien reclamar. OCU recuerda que en estos casos se asumen más riesgos , sobre todo si es un vendedor que no pertenece a la Unión Europea.

Y algo parecido sucede con el plazo de desistimiento para poder devolver el producto sin justificación: del mínimo legal de 14 días que se contempla en las ventas online (no en las tiendas físicas, ojo), hasta los 30 días que ofrecen algunos comercios y los 60 días en Carrefour para productos vendidos por terceros en su market place. Eso sí, los gastos de reenvío corren por cuenta del comprador , salvo que el vendedor no le comunicara claramente esa obligación o que él voluntariamente los asuma.

