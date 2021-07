lo que tienes que saber sobre el nuevo precio de la factura de tu móvil

Una vez entran en vigor los cambios, si no has dicho lo contrario, estás aceptando las modificaciones y, por tanto, se reactiva la situación normal, lo que implica que vuelve a estar presente la permanencia.

Si tras la comunicación no estás conforme y no te interesa la subida que te proponen, puedes cambiar de tarifa o de compañía sin pagar ninguna penalización por la baja anticipada , aunque tuvieras permanencia, asegura la Organización de Consumidores y Usuarios. Pero atento: tendrás que hacerlo dentro del ‘plazo de gracia’ que te concede la operadora, es decir, desde el momento en que se informa del incremento económico hasta el momento en que comienza realmente ese incremento. Y en este caso ese momento es ahora.

Recordamos que Vodafone ya subió el precio hace 8 meses, el pasado noviembre, a las tarifas Vodafone One Mini, Súper y Extra, a cambio, eso sí, de más velocidad y datos ilimitados. Sin embargo, el actual incremento, en total 36 euros al año, no supondrá nada nuevo para los usuarios . La única ‘buena noticia’ es que esta actualización no implica la cancelación de los descuentos que se le están aplicando a cada cliente.

