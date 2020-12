Lo que tendrá Ninel Conde de su hijo esta Navidad, solo una foto | Reforma

¡Amarga Navidad!, así será la de Ninel Conde, pues la hermosa actriz sufre por no tener a su hijo en sus brazos y según se dijo, su ex Giovanni Medina le permitirá ver a su hijo únicamente en fotografía.

El Bombón pidió recientemente a Giovanni Medina que le permitiera ver a su hijo, como un regalo de Navidad en estos tiempos de amor, paz y perdón; no obstante, su ex pareja le respondió por medio de redes sociales y exactamente con su hijo Emmanuel, presumiendo que él si está a su lado.

Giovanni Medina compartió en Instagram una fotograía bastante emotiva, donde se ve cómo está disfrutando de la Navidad al lado de su hijo, a quien Ninel Conde tiene mucho tiempo sin poder ver y abrazar. En la fotografía, se puede ver al niño bastante contento y sonriendo al lado de su padre, ambos rodeados de símbolos navideños y enviando bonitos deseos a los internautas por las fechas.

Les deseamos muy #FelizNavidad que el Amor de Dios abunde en su Corazón, escribió Giovanni Medina junto a la imagen.

Ante la controversia con Ninel, Medina prefiere presumir a su hijo y recibió comentarios positivos en la caja de comentarios, además de más de 6 mil Me gusta.

Ninel Conde y Giovanni Medina se encuentran enfrentados por la custodia de su hijo, desde que esto comenzó, el ex de la hermosa cantante no ha permitido que la también actriz pueda ver y estrechar a su hijo entre sus brazos.

Este pleito se ha vuelto realmente mediatico y recientemente se le acusó a la famosa de dar medicamento a su hijo para que durmiera y no la molestara. No obstante, no todo está en contra de Ninel, ya que surgió un audio en el que se puede escuchar como supuestamente Medina se pone deacuerdo con el chofer de la artista para hacerla quedar mal y ganar en la lucha por su hijo.

La cantante no ha dejado de expresar su pena por no estar al lado de Emmanuel y a pesar de las críticas, sigue en la lucha. Sin embargo, recientemente surgieron rumores que la dejaron bastante mal parada, pues aseguran que la hermosa mujer tenía una cita para ver a su pequeño hijo por videollamada, cita a la que no acudió, dejando plantado a Emmanuel.

Algo que no dejó muy bien parada al querido Bombón fue que recientemente contrajera nupcias con el empresario Larry Ramos. Aunque ante la ley, en audiencia, Ninel Conde aseguró encontrarse soltera, ya que tuvo una ceremonia religiosa, más no civil; probablemente esto pensando en la estrategia para recuperar a su hijo.

La famosa boda causó enorme revuelo dado que se especulaba que se llevaría a cabo, mientras la cantante aseguraba que no sería así porque ella deseaba que fuera cuando pasara la contingencia por Covid-19 para realizar algo realmente espectacular.

Después de que surgiera el video asegurando no se casaría, surgieron las imágenes del matrimonio de Ninel Conde y Larry Ramos y comenzaron las especulaciones sobre que había sido vendida. En un comienzo, El Bombón comenzó con la promoción para pasarla vía streaming en redes sociales y estaban vendiendo los accesos; pero posteriormente, una televisora le ofreció una buena oferta y terminó por acceder.

Desde que comenzó Ninel su relación con Larry, los rumores no pararon, pues hay quienes aseguran realizó un fraude a Alejandra Guzmán y el empresario no es una buena persona. Por su parte, Mhoni Vidente señaló que aunque están muy enamorados, pronto se terminará la luna de miel, ya que Larry Ramos tendrá que enfrentar las consecuencias de estos actos.