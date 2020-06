Lo que sabemos y no sabemos sobre los extremistas que participan en disturbios en todo Estados Unidos

El mensaje de la administración Trump se ha centrado solo en los extremistas de izquierda. La declaración de Barr se refirió a la violencia de “Antifa y otros grupos similares”. En el programa “State of the Union”, de CNN, el domingo, el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, dijo: “Estos grupos Antifa están organizados y usan cócteles molotov, fuegos artificiales y gas para quemar nuestras ciudades”.

“Decir que hay fuerzas externas no es desviar y pretender que no tenemos eso”, dijo Walz.

