Lo que sabemos y aún no sabemos sobre el ataque a Paul Pelosi

Nancy Pelosi no estaba en casa en el momento del ataque, pero viajó a California el viernes para estar con su esposo. El destacamento de seguridad para los legisladores, incluida la presidenta de la Cámara, no protege a sus cónyuges cuando los miembros del Congreso no están con ellos. Pelosi pudo hablar con su esposo después del ataque y antes de que lo llevaran a cirugía, según una fuente familiarizada con el asunto.

DePape no era conocido por la Policía del Capitolio de EE.UU. y no estaba en ninguna base de datos federal que rastreara amenazas, según tres fuentes que fueron informadas sobre la investigación. Pero había publicado memes y teorías de conspiración en Facebook sobre las vacunas contra el covid-19, las elecciones de 2020 y el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

La policía de San Francisco ingresó a la casa alrededor de las 2:27 a.m. hora local del viernes (5:27 a.m. hora de Miami) y encontró a Pelosi luchando con un hombre, que desde entonces ha sido identificado como DePape, según el jefe de policía de la ciudad. Los agentes vieron a DePape “asaltar violentamente” a Pelosi con un martillo antes de derribarlo y arrestarlo.

