Lo que pasa por no dar mantenimiento a las bombas de agua: 500 comercios afectados por inundaciones en Colón

No se ha podido conocer por qué las bombas no funcionan y cuál entidad está ahora mismo a cargo de las instalaciones que no están operativas.

El MOP alega que le han estado dando seguimiento desde hace meses al funcionamiento de la infraestructura, pero intenta tomar distancia de la crisis, cuando su ministro Rafael Sabonge advierte que las bombas aún no las ha recibido el Miviot de su contratista y por ende, no las ha traspasado al MOP. El Miviot, por su parte, ha guardado silencio.

