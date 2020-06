Lo que nunca debes hacer con la mascarilla en un bar o una terraza

View this post on Instagram

¿Qué medidas adoptar al tomar algo en una terrcaza?🧐⛱️ Con la desescalada vuelven las terrazas al sol con amigos👬🏻, sin embargo, debemos tomar algunas precauciones para disfrutar sin contribuir a la transmisión del SARSCoV-2⚠️ La distancia de seguridad de 2 metros en una misma mesa es casi imposible de cumplir.😩 Por esto, se recomienda el uso de mascarilla el mayor tiempo posible.😷 Para beber🍻, no

debemos levantarla hacia arriba ni llevarla hacia abajo porque así restregamos la mascarilla

con los potenciales patógenos por la cara.🦠🧒🏻 Para beber con la mascarilla, cogemos de una de

las gomas de una oreja y destapamos en sentido horizontal repitiendo cada vez que demos

un trago.😌 .

A la hora de comer en una terraza la SEM 🧫(Sociedad española de microbiología)🧫 subraya

que no debemos dejar las mascarilla encima de la mesa ni colgarsela. Hay que evitar airear

una mascarilla usada o meterla en el bolso o en un bolsillo. Se recomienda llevar un sobre

de papel ✉️donde depositar la mascarilla sin doblarla pero ¿por qué de papel? Las bolsas de

plástico pueden retener la humedad 🤢y con ello hacer proliferar otros organismos. (¡El SARSCoV-2 no se reproducirá fuera de nuestro cuerpo!)🤓. Además el papel es reciclable.

También podemos utilizar telas o incluso una funda de gafas (desinfectandola siempre

cuando lleguemos a casa). La SEM recomienda que siempre que nos quitemos la

mascarilla o antes de ponérnosla, lavarnos bien las manos.🧼 .

También, La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) recomienda

no fumar en terrazas y espacios públicos❌🚬 durante la desescalada. Al hacerlo, se exhalan

gotitas que pueden contener partículas virales💦🦠 .Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas de una persona infectada, según la OMS. Además, al fumar es "inevitable" llevarse la mano a la boca, la nariz o a la cara👄👃🏻. Esto facilita la entrada del virus

en el aparato respiratorio si se ha tocado una superficie infectada.

En conclusión, todos tenemos muchas ganas de volver a las terrazas pero debemos ser

prudentes y pacientes. No olvidemos que aunque ya no estemos encerrados, la lucha

contra la pandemia continúa💪