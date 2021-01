Lo que nos preocupa debe ser nuestro presente, estar atentos a lo que hacen los políticos que votamos, retratarlos para que a la siguiente vuelta no vayan. Se la rifaron con esta mala casta de políticos, ahora toca aguantarse la mecha. Pero aprendan la lección: la corrupción, 100%, es el peor de nuestros males. Si no lo entiende, empiece a preocuparse.

Lo que nos preocupa revela prioridades, define agendas y retrata a los protagonistas de la vida diaria. Es terrible que, visto el bajísimo nivel de nuestros políticos, la educación preocupe tan poco. Y no es excusa la pandemia. Es una renuncia civil que sólo un 46% de la población crea que la corrupción es el gran problema de nuestro país (y eso que subió desde marzo de 2020 que era sólo un 26%). Lo de la desigualdad es tremendamente triste: no vemos siquiera en qué situación estamos.

