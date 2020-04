Lo que nos deja la pandemia

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que el pago de las guarderíasy colegios se tiene que honrar, independientemente de que no existan tareas ni apoyo hacia los padres.

En tanto, los colegios y universidades con plataformas de E-Learning pudieron muy rápidamente ofrecer clases y enviar tareas que, dicho sea de paso, han sido catalogadas amargamente por los padres como “excesivas”, pero a favor de ambas partes, es un esquema que en su mayoría no ha sido planificado, mucho menos probado. Ahora bien, la reflexión que debiéramos hacernos en este punto en particular es si realmente existe una garantía de que se esté generando una verdadera educación.

Esto nos da pie a preguntarnos ¿hasta cuándo van a poder aguantar las empresas? Benditas aquellas que se prepararon para el teletrabajo y las que sin duda ya implementaban el E-commerce, pero, a ciencia cierta, no se sabe qué pasará con aquellas que simplemente no figuraban dentro de las excepciones de los decretos gubernamentales. Por ahora se deben conformar con el subsidio del Estado.

