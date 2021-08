Lo que no se dice del proyecto ley de cabotaje

2. La Resolución J.D: No. 075-2020, extendida por la J.D. 026-2021 de la AMP desde antes de la pandemia restringe obtener licencias de operación de varios servicios marítimos auxiliares bajo la guisa de saturación de mercado. Sus efectos no acabarán cuando se sancione la ley de cabotaje, por tanto, luego de sancionada, el mercado sólo sería para aquellas pocas empresas panameñas que ya tienen licencias.

1. Panamá firmó acuerdos de protección de inversión y de colaboración comercial con varios países que serían violados por la limitación de nacionalidad del proyecto ley de cabotaje. Excluir a una empresa de uno de estos países en Panamá desencadenará un pleito internacional, pues en esos países, a los panameños no se les saca de sus negocios mediante un cambio en la ley, y la indemnización que le cobrarían a Panamá sale de todos nuestros impuestos, y no sólo de los impuestos de quienes impulsan el proyecto ley.

