Lo que no le creyeron al autor de Sherlock Holmes

21 septiembre 2014

La casi desconocida “ Danger! Being the log of Captain John Sirius ” fue publicada en julio de 1914 en la revista The Strand. En ella, Reino Unido está sometido pues ocho sumergibles lo tenían bloqueado, lo que había causado una hambruna.

“Como pieza de propaganda no funcionó. Los británicos no creyeron que el enemigo fuese a atacar a no combatientes. Pero eso no significa que Conan Doyle no tuviera razón”, escribió Redford.