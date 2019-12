Lo que Netflix sabe de ti y cómo lo usa para que devores un capítulo tras otro

En este sentido, en relación al polémico tema de la privacidad , las expertas en Experiencia de Usuario aseguran que se trata de “una guerra” en la que hay que “ser consciente de lo que se quiere” y que lo que no se puede hacer es “pretender que te den algo hecho a tu medida y personalizado pero no estar dispuesto a dar información sobre uno mismo” .

Por ejemplo, Netflix puede personalizar la imagen de la película ‘El indomable Will Hunting’ en función del género : si has visto muchas películas románticas puedes estar interesado si se muestra una imagen cariñosa de Matt Damon y Minnie Driver, mientras que un miembro que ha visto muchas comedias podría sentirse atraído por la película si se utiliza al conocido cómico Robin Williams.

Pero este gigante del entretenimiento van más allá: ¿te has fijado que las portadas de las series en tu cuenta no son las mismas que las que ve tu pareja o tu hermana? Eso es porque Netflix conoce cuáles son tus actores o personajes favoritos y te los muestra para llamar tu atención.

