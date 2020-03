Lo que necesitan las organizaciones para sobrevivir a una pandemia

Finalmente, muchos líderes piensan que el manejo de crisis no es su trabajo . Para eso contrataron expertos en seguridad y gestión de riesgos . Sin embargo, crear organizaciones que sean fuertes frente a la incertidumbre requiere una mentalidad – y esta debe impulsarse desde la cima. Al desarrollar una cultura y mecanismos que respalden una mejor capacidad de adaptación, las compañías se vacunarán contra una serie de amenazas, no sólo las pandemias.

No estoy diciendo que las compañías no deberían tener planes amplios para mitigar riesgos. Sí, deberían plantear preguntas acerca de sus cadenas de suministro y organización interna como, “¿cuál sería nuestra respuesta si un componente se agota? ¿cuál es nuestra respuesta si dos componentes se agotan? ¿tenemos sistemas de cómputo de respaldo?” Pero es igualmente importante que las compañías pregunten, “¿qué mecanismo de detección y coordinación en tiempo real usaremos para responder a eventos que nunca podemos anticipar plenamente?”

Esto es necesario, pero no suficiente. En el complejo e incierto entorno de una crisis sostenida y cambiante, las organizaciones más robustas no serán aquellas que simplemente dispongan de planes, sino las que cuenten con capacidades continuas de evaluación y respuesta.

You May Also Like