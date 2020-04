Lo que los médicos aprenden ‘al vuelo’ del Covid-19

“Todos hacemos esto porque queremos ayudar a las personas, así que instintivamente uno dice ‘el paciente está en problemas, tengo que entrar ahora mismo, no tengo tiempo para lidiar con el equipo de protección’; pero seguimos diciéndoles a todos y recordándonos a nosotros mismos que si nos infectamos no podremos ayudar a nadie más”, señaló Brenner.

You May Also Like