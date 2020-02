Lo que los hombres buscan cuando desean tener una relación contigo

Es bueno aclarar que no debemos confundir el carácter fuerte con la mala educación. Una mujer con carácter fuerte es una mujer que no se deja manipular ni extorsionar, sabe pensar por sí misma y no lo que le digan sus amistades o padres, es decir, tiene criterio propio y sus decisiones jamás son en base a lo que otra persona le influenció.

