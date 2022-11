lo que leían los combatientes de cada bando en el frente

Tras estos libritos está un editor, Ricardo Artola, que no es novato en estos lares. Además de una larguísima trayectoria en edición de grandes libros de Historia (en Crítica, en Alianza, en el grupo Zeta, etc.), fue el primero en editar en España, en Kailas, los tan curiosos como informativos Instrucciones para los soldados estadounidenses en Gran Bretaña, 1942, Instrucciones para los soldados británicos en Francia, 1944 o Instrucciones para los soldados británicos en Alemania, 1944, con los que estos nuevos libros de la Guerra Civil guardan no pocas similitudes.

