Lo que la OMS da ya por seguro en su informe final sobre el origen de la covid… y las dudas que aún persisten

El proceso no ha sido fácil. Ben Embarek destaca que “hubo presión política de todos los lados, también el chino” y que tampoco “hubo tiempo para descansar, siquiera para dormir”. Los investigadores no se atreven siquiera a garantizar que puedan llegar a volver a Wuhan. “Es difícil decir cuándo y si volveremos [a Wuhan], pero creo que hay consenso en que se deben realizar más estudios”, explicó el Ben Embarek.

El largo informe final desgrana y analiza durante sus 120 páginas decenas de miles de datos, pero no llega a aclarar dónde se originó el virus, cómo pudo saltar a los humanos ni cuándo se produjo el primer caso, aunque sí aporta varias claves para tratar de responder a estas preguntas. “Nadie esperaba que esta expedición trajera una respuesta final y que volviéramos con un culpable” , dijo Ben Embarek, que insistió en que el proceso es “lento y complejo” y no cerrarán ninguna puerta hasta que haya “evidencia firme”.

