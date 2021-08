Lo que habría perdido la F1 si se cancelaba el Gran Premio de Bélgica

Dijo Hamilton que los “paganos” fueron los aficionados, quienes al final no recibieron el producto por el que pagaron, es cierto, pero también creo que quienes demanden alguna devolución la podrían obtener, porque los organizadores bien podrían evitar problemas, ya que no creo que sean muchos los que soliciten ese reembolso.

El problema no es que no haya habido carrera, el asunto que se fingió que hubo una para que quedara oficialmente como celebrado el Gran Premio y eso eximiera a la F1 de pagos por cuotas a los patrocinadores, televisión y aficionados.

Eso no deja de ser injusto con el aficionado, pero carrera no iba a haber de ninguna manera. La seguridad de los pilotos es primero y las condiciones sólo presagiaban fuertes accidentes. Sólo hay que recordar que recientemente perdió la vida en ese circuito Anthoine Hubert, piloto de F2 y la carambola en la W Series del viernes anterior.

