Lo que Gerard Piqué le dijo a Leo Messi cuando quiso irse

Gerard Piqué concedió una extensa entrevista con ‘La Vanguardia’ en la que se mostró muy crítico con la actual directiva del FC Barcelona, presidida por Josep Maria Bartomeu. El defensa catalán, además, también comentó todo lo sucedido en verano a raíz de la decisión de Leo Messi de abandonar el club. Algo que finalmente no pudo cumplir debido a que tenía contrato en vigor.

Durante la entrevista, le preguntaron a Gerard Piqué si habló con el astro argentino cuando este decidió que quería marcharse. El catalán le aconsejó esperarse un año, ya que el próximo verano hay elecciones a la presidencia y cambia la directiva. “No tuve mucho trato con él esos días porque creí que era una decisión muy personal. Recuerdo uno: “Leo, es un año, y luego viene gente nueva…”, le dijo.

Para Gerard Piqué, la directiva del FC Barcelona no actuó correctamente con alguien de la importancia de Leo Messi. “Leo se había ganado sobradamente tomar una decisión y sí él consideraba que debía irse… yo como presidente hubiese actuado diferente”, dijo, añadiendo que “un jugador que durante 16 años te ha dado tanto… Estás obligado a llegar a un acuerdo con él. No puede ser tan evidente que las dos partes estén tan distanciadas”.

En líneas generales, el defensa catalán cree que la directiva del FC Barcelona debería haber hecho más para contentar a Leo Messi. “Yo me pregunto: ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se lo merece todo”, consideró.

Gerard Piqué criticó el trato del club hacia Leo Messi, así como el hecho de que grandes leyendas del FC Barcelona no estén trabajando para el club a día de hoy. “El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios”, dijo, añadiendo que “me sorprende que gente como Pep, Puyi, Xavi o Valdés no estén en el club. Algo no se está haciendo bien”, insiste.

Leo Messi, motivado pese a todo lo sucedido

Por otra parte, Gerard Piqué ve a Leo Messi​ muy implicado en todos los aspectos. “Le veo muy bien. Está muy implicado, ilusionado. Leo es el reflejo del vestuario, el ejemplo a seguir. Si él está bien, da tranquilidad”, explicó. Parece que, pese a todo lo sucedido hasta la fecha, el capitán del FC Barcelona tiene decidido pelear con todas sus fuerzas para devolver al FC Barcelona a la cima.