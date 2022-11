“Lo que está haciendo es maravilloso, vanguardista y atrevido”

Volviendo al presente, y siendo el año de la bachata, de lo que no hay duda de que la música latina, a la que pertenece la española, “vive una etapa espectacular, maravillosa”. “ Estamos viendo a los artistas latinos triunfar de una forma arrasadora . ¡Y cantando en español, no en inglés como hacían antes! Es más, son los artistas anglosajones los que están cantando en nuestro idioma, algo que hay que valorar”, destaca Abud.

HOY ME LEVANTÉ DEMASIADO FELIZ☀️💖!!!! GRACIAS POR LAS 9 NOMINACIONES DE LOS LATIN GRAMMY Y X LOS 2 SHOWS SOLDOUTS EN EL RADIO CITY HALL QUE TANTO ME HE DISFRUTADo🤍🎉🎊NYY LA CIUDAD MAS INCREIBLE DEL MUNDO GRACIAS POR tanto amoRRR🙏 pic.twitter.com/vFvLR0PV0y

