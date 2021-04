“Lo que está frenando esto no es la propiedad intelectual”

“El hecho de que estemos vacunando a personas de 30 años en el Reino Unido y Estados Unidos y no tengamos vacunadas a todas las personas de 60 años en Brasil y Sudáfrica, no es justo”, dijo Gates, pero justificó que “dentro de tres o cuatro meses la asignación de la vacuna llegará a todos los países que tienen una epidemia muy grave” .

No obstante, durante su intervención en la cadena de televisión el magnate estadounidense también dijo que no le parecía “completamente sorprendente” ver que países como EE UU o el Reino Unido recibieran la vacuna primero.

