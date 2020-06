Lo que descubrimos con el sorprendente relato de John Bolton de cuando trabajaba con Trump

En su camino a la reunión de Helsinki, Trump se detuvo para ver a la entonces primera ministra británica, Theresa May, en el Reino Unido. Durante esa reunión, el asesor de seguridad nacional de May, hablando sobre el envenenamiento de Skripal, se refirió al ataque como uno contra una energía nuclear. “Trump preguntó, ‘oh, ¿ustedes son una potencia nuclear?’, Lo que yo sabía que no era una broma”, escribió Bolton. Y en múltiples ocasiones, Bolton dijo que Trump confundió repetidamente al presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, con el expresidente Hamid Karzai.

“Estuve de acuerdo”, escribe Bolton, y luego nota que Kim prometió que no habría más pruebas nucleares. El Departamento de Estado no ha respondido a la solicitud de CNN de comentarios sobre la supuesta nota de Pompeo.

Bolton agrega que Trump no quería sancionar a China por su represión contra la minoría musulmana debido a las negociaciones comerciales en curso. “La represión religiosa en China tampoco estaba en la agenda de Trump; ya fuera la Iglesia católica o el Falun Gong, no se tuvo en cuenta”, escribe Bolton.

You May Also Like