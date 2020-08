Lo que deben saber como padres

Los síntomas de trastornos mentales en la niñez y adolescencia no son fáciles de identificar. Algunas cosas que pueden indicar la necesidad de buscar ayuda profesional son: irritabilidad, cambios conductuales (aislamiento, cambio de amistades, cambio en hábitos alimenticios), miedo intenso de situaciones o personas especificas, dolores frecuentes de cabeza o del estómago, inhabilidad para hablar en alto en situaciones sociales o la escuela, no poder enfocarse en tareas, no poder quedarse tranquilo aunque se les pida, desafianza con los adultos, romper reglas, dificultades académicas, abuso de sustancias, auto agresión.

