Lo que Covid nos dejó…

Finalmente, la vertiginosa diseminación del SARS-CoV-2, su transmisibilidad y su letalidad ha destacado la fragilidad de la salud y de la vida humana. Como aquel depredador que ataca a las presas más débiles de la manada, el SARS-CoV-2 afectó primero a las personas de mayor edad, a los portadores de enfermedades crónicas y a aquellos cuyo sistema inmunológico estaba debilitado. Sin embargo, una vez que haya vacunas suficientes, este depredador microscópico va a afectar y matar principalmente a los no vacunados. A esos que, malinformados o preocupados por los efectos adversos infrecuentes de las vacunas disponibles, decidan no recibirlas. Y afectará también a sus amigos, familiares y contactos vulnerables, porque sabemos que, aunque muy buenas, las vacunas no son infalibles, especialmente contra algunas de las variantes del virus. En los hospitales veremos a los que erróneamente asumen que la vacunación es un asunto estrictamente personal, sin darse cuenta de que, en decisiones de salud pública, la protección y el bien común está por encima del derecho individual.

