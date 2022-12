lo que conviene hacer si te toca (por el bien de nuestras finanzas)

Javier Rivas Profesor de EAE Business School

Todos conocemos a alguien a quién le ha tocado algo, poco o mucho, en la lotería. Pero lo más raro es que ese conocido haya sido capaz de convertir su buena suerte inicial en una vida financieramente más desahogada.

¿Por qué ocurre esto? Fundamentalmente porque cuando toca el premio, algo que es improbable por naturaleza, la alegría del momento lleva a tomar decisiones que son francamente irracionales, corremos a la administración de lotería a celebrarlo con champán, a que nos hagan una entrevista en Televisión, etc.





La importancia de conservar la calma

La verdad si nos toca un premio jugoso, lo más importante es conservar la calma. También hay que recordar que, en realidad, lo que hemos ganado es solo el 80% del importe, el resto va para la Agencia Tributaria, lo mejor en ese día es buscar un banco donde depositarlo con seguridad, incluso si no tenemos cuenta… no habrá problemas si el importe del premio es importante, cuanto menos gente sepa que nos hemos sido agraciados, mejor, esto financieramente es relevante, el dinero atrae a conocidos, amigos y familiares a los que hace años que no veíamos.

Primer consejo: darse un capricho

El primer consejo, disfrútelo, dese un capricho, algo modelos, del 1 al 5% del premio, la lotería ya es difícil que pase por nuestra puerta una vez en la vida, dos ya sería milagroso. Por lo tanto, que no le importe festejar ese momento como Dios manda, pero no olvide un mandamiento sagrado, ese dinero que le van a ingresar en su cuenta no durará siempre.





Intente que ese capricho no le genere gastos en el medio y largo plazo, errores habituales, como comprarse un coche de altísima gama, porque cuando el dinero se agote habrá que seguir pagando mantenimiento, seguros, un consumo de gasolina altísimo, entre otros muchos gastos.

Segundo consejo: reflexione y amortice su rentabilidad

Claves de la Declaración de la Renta. iStock.

Tras ese momento de disfrute, reflexione sobre su situación financiera, y si tiene alguna deuda, por ejemplo, una hipoteca a tipo variable, desde luego le ha venido Dios a ver. Amortice su rentabilidad, lo que consistirá por una parte en ahorrarse un disgusto cuando venga la revisión de la tasa de interés (en 2023 mínimo 25-30% de incremento en las cuotas para hipotecas de menos de 5 años) y el 3-5% que seguramente pagaría en gasto financiero con las subidas actuales del Euribor. Esto tal vez no es lo que más le apetezca hacer con el premio, pero sin duda es lo que más tranquilidad financiera le va a proporcionar en los siguientes años.





Tercer consejo: qué hacemos con el resto del importe

Bien, ya tenemos amortizada total o parcialmente la hipoteca, ¿Qué hacemos con el resto del importe? Analicemos un poco la situación de los distintos activos:

Imagen de la Bolsa de Madrid tomada este lunes, cuando el Ibex subió un 0,06%. Vega Alonso del Val/ Efe

La bolsa. 2023 será un año duro, seguirán subiendo los tipos y, con alta probabilidad el crecimiento no será brillante. Es cierto que la bolsa española está barata (estamos en niveles de finales de los 90s sin contar dividendos), solo lo recomiendo para inversores que ya hayan tenido experiencias bursátiles previas y que estén dispuestos a pasar años complejos, horizonte de inversión mínimo 5 a 10 años, seguramente ganará dinero y batirá la inflación, pero piense en la salud de su corazón, porque habrá sustos.

La renta fija, los bonos, pues imagine, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal han avisado de que en 2023 va a ser más de lo mismo, así que ajo y agua. De momento solo quedar esperar y ver si las rentabilidades se acercan al 4-5%, que probablemente sean más que la inflación promedio de los próximos años.





Ahí sí puede ya dejar un dinerillo, probablemente tras la primavera o el verano de 2023. Sin embargo, en todo caso, aproveche las subidas para comprar letras o mejor depósitos que van teniendo una rentabilidad aceptable, sin alardes, pero mejor que tener el dinero muerto debajo del colchón.

Cartel de una casa en venta EUROPA PRESS – Archivo

Los inmuebles, suben los tipos, menos crecimiento, pues lo mismo 2023 no será un gran año en el mundo de los inmuebles. Si Vd tenía previsto comprarse una casa, mire el dinero de la lotería que le vendrá de perlas para pagar menos hipoteca, si no es el caso, sea paciente, espere unos trimestres, de nuevo finales de 2023. Si con todo es Vd una persona que cree que la mejor inversión son los ladrillos, compre activos fáciles de alquilar, como plazas de parking cuya demanda será firme y suelen caer menos de precio en las crisis.

El hackeo se originó a causa de un ‘exploit’ en una cadena de bloques vinculada a Binance. Art Rachen de Unsplash

Criptoactivos, mejor no, 2022 ha sido un año de crisis profundísima, es bastante previsible que el entorno para este tipo de activos no será mejor en 2023.

Por supuesto aproveche el premio para aportar a su plan de pensiones lo máximo, por desgracia llevamos años con reducciones significativas del importe .

Varios lingotes de oro, en una imagen de archivo. GTRES

Otras inversiones alternativas como oro, otras materias primas, terrenos agrarios, etc. Si Vd era experto antes del premio y cree que es el momento adelante, si no es el caso ganar la lotería no le convierte en Rockefeller, vaya solo a inversiones que conozca.