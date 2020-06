“Lo peor está por llegar”

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió este viernes a los líderes de la Unión Europea (UE) de que no aprobar rápido un plan de recuperación tras la pandemia podría dar al traste con el incipiente repunte de la economía generado por las medidas aprobadas hasta el momento. Lagarde ha advertido de que el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral todavía no ha llegado a su peor punto y que este momento “todavía está por llegar” , con una tasa de paro que podría alcanzar el 10%, afectando especialmente a la población joven.

