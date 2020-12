“Lo peor de la pandemia de Covid está por llegar”

Fauci recibió la vacuna el pasado 22 de diciembre y asegura que se encuentra en buen estado y trata de dar tranquilidad a la población ante el temor de la vacuna: “Lo único que me pasó, 6 o 10 horas siguientes a la vacunación, fue que empecé a sentir un poco de dolor en el brazo. Duró unas 24 horas, quizá algo más. Después desapareció por completo. No he sufrido ningún otro tipo de efecto nocivo”.

