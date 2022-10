Lo nuevo de Los 33

Los riesgos de grabar un concierto en acústico y en directo son “muchísimos”, de acuerdo a Ramírez. “Hay que estar bien enfocado y practicar mucho, además que quisimos incluir canciones nuevas, entre ellas, Cómo y Don’t mess with my business . Ese fue uno de los retos. Lo bonito de grabar en vivo es que suceden cosas que no pasan en un estudio de grabación, como la energía que se vivió esa noche. Es una sensación diferente cuando escuchas un álbum en vivo y en estudio. Ambos son muy buenos pero son energías muy diferentes”, comentó.

